Улан-Удэ, , 08:57 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в 114 случаях пациенты обратились к врачам после появления симптомов ОРВИ и пневмонии. Остальные входили в число контактных лиц или были обследованы с «профцелью».

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 30 860. Выздоровели к настоящему времени 28 233 человека. В стационарах остаются 959 пациентов.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1565 коек, занято — 959, свободно — 606 коек. Занятость коечного фонда составляет 61,3%. Амбулаторное лечение проходят 998 пациентов с COVID-19», — отметили в штабе.

За сутки также зарегистрирован один новый летальный случай от COVID-19. Всего в регионе жертвами коронавируса стали 670 человек.