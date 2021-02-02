Кейптаун, , 08:59 — REGNUM Власти Южно-Африканской Республики приняли решение о смягчении связанных с пандемией коронавируса ограничительных мер в стране. Об этом 2 февраля заявил президент страны Сирил Рамафоса в телевизионном обращении к нации.

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Как указал глава государства, режим действия комендантского часа в стране сократится и будет действовать теперь с 23:00 до 04:00.

Также он указал, что снимается полный запрет на продажу алкогольных напитков, который был введен 3 декабря минувшего года.

«Магазинам разрешается продавать алкогольную продукцию в установленные часы с понедельника по четверг. Рестораны и бары смогут торговать алкоголем с 10:00 до 22:00», — уточнил Рамапоса.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на территории ЮАР выявлено в общей сложности свыше 1,456 млн носителей коронавируса за все время пандемии.