Женева, Швейцария, , 08:51 — REGNUM Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 102,5 миллиона. Об этом 2 февраля сообщается на специальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По данным ВОЗ, на сегодняшний день в мире был выявлен 102 584 351 заразившийся SARS-CoV-2, при этом 444 580 из данного числа было зафиксировано в течение последних суток.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (25 817 939 заразившихся), Индия (10 757 610) и Бразилия (9 176 975).

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 2 222 647.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по информации ВОЗ, по состоянию на 31 января в мире за сутки было выявлено 527 457 новых случаев заражения SARS-CoV-2.