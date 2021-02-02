Москва, , 08:49 — REGNUM Индонезийско-российская молодежная ассоциация (IRYA) при полной поддержке посольства Индонезии в Москве организовала показ фильма индонезийского режиссера Лолы Амарии, сообщает посольство Индонезии.

Мероприятие проводилось в посольстве Индонезии в Москве. После просмотра «Labuan Hati» состоялось обсуждение фильма. К дискуссии в онлайн-формате присоединилась режиссер фильма Лола Амария.

К мероприятию, которое открыл заместитель посла Индонезии в Москве Азис Нурвахьюди, присоединились несколько индонезийских студентов из города Ростов-на-Дону.

«Фильмы могут стать мостом в построении взаимопонимания между гражданами двух стран», — заявил Азис Нурвахьюди.

Глава индонезийско-российской ассоциации выразил надежду, что подобные мероприятия будут способствовать развитию отношений между двумя странами, особенно в социально-культурной и экономической областях.

В ходе состоявшихся дискуссий активно обсуждались различные темы, связанные с фильмом. Лола Амария заявила, что в фильме конкретно поднимается тема туризма и реальных проблем современных индонезийских женщин.

Напомним, «Labuan Hati» — это не первый фильм индонезийского режиссера Лолы Амарии, показанный российской публике в Москве. В январе 2020 года в Доме кино Союза кинематографистов Российской Федерации состоялся показ фильма «Lima» режиссера Лолы Амарии. Посмотреть фильм пришли около 500 зрителей.