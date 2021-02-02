Магас, , 08:44 — REGNUM В Ингушетии с начала вакцинации от коронавируса приняли участие в прививочной кампании уже 1245 человек. В регионе работают восемь пунктов, куда можно обратиться за прививкой, в том числе пять передвижных мобильных бригад для вакцинации в отдаленных регионах республики, сообщила 1 февраля в ходе совещания правительства министр здравоохранения Рукият Торшхоева.

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"На сегодня привито 1 тыс. 245 человек, что составляет 80,7% от количества поступившей вакцины, 238 привиты дважды. После проведения вакцинации жалоб и поствакцинальных осложнений не зарегистрировано», — доложила глава минздрава.

По словам Торшхоевой, использовано уже 80,7% вакцины, поступившей в Ингушетию. Всего было поставлено 1542 дозы препарата. Вторую часть вакцины получили 238 человек.

Как ранее сообщали в минздраве, в Ингушетии в феврале ожидается поставка 7,5 тыс. доз вакцины против коронавируса.

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