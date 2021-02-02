Орск, Оренбургская область, , 08:44 — REGNUM За хулиганство в пассажирском поезде Оренбург — Новый Уренгой и отделе полиции в отношении 52-летнего оренбуржца возбудили уголовное дело, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.

Мужчине инкриминируют хулиганство, сопротивление правоохранителям, применение насилия и оскорбление представителя власти.

По версии следствия, 25 января 2021 года пьяный мужчина вел себя неадекватно и провоцировал конфликты. В результате на станции Орск буйного пассажира сняли с поезда. В отделе полиции мужчина устроил дебош, он выражался нецензурно, оказал сопротивление стражу порядка и несколько раз ударил сотрудника транспортной полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного сотруднику МВД.

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