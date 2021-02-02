Бразилиа, , 08:44 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 24,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 февраля сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 24 591 нового заразившегося SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 9 229 322.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 595 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 225 099.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 8 077 967 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 27 756 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.