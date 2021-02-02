Кызыл, , 08:42 — REGNUM В Туве за прошедшую неделю зарегистрировано 85 случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, недельный прирост составил 0,7%, что на 40% ниже показателей предыдущей недели.

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«За предыдущую неделю зарегистрировано 144 случая и за прошедшую неделю 85 случаев. На территории республики наблюдается стабилизация ситуации, ежедневный суточный прирост снижается», — подчеркнули в правительстве.

Несмотря на это, чиновники признали вопрос о снятии ограничений по времени работы для предприятий общепита преждевременным. Предложено вернуться к нему вновь после начала массовой вакцинации.

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