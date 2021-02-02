Самара, 2 февраля 2021, 08:44 — REGNUM Записаться на вакцинацию от COVID-19 жители Самарской области могут на портале «Госуслуги» в разделе «Лист ожидания». Об этом 1 февраля сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на заседании оперативного штаба области.
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По его словам, 4 февраля в Самарскую область поступит еще одна партия вакцины от COVID-19 в количестве 28 980 доз. В настоящий момент прививки от этой инфекции делают в 54 медицинских учреждениях региона, в 137 прививочных кабинетах. При этом первый компонент вакцины получили 21 726 местных жителей, а полностью вакцинированы 5430 человек.
Он также отметил, что записаться на вакцинацию можно и в дистанционной форме: позвонить по телефонам горячей линии, в регистратуры поликлиник, либо через портал «Госуслуги» и в единой электронной регистратуре.
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