Самара, , 08:44 — REGNUM Записаться на вакцинацию от COVID-19 жители Самарской области могут на портале «Госуслуги» в разделе «Лист ожидания». Об этом 1 февраля сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на заседании оперативного штаба области.

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По его словам, 4 февраля в Самарскую область поступит еще одна партия вакцины от COVID-19 в количестве 28 980 доз. В настоящий момент прививки от этой инфекции делают в 54 медицинских учреждениях региона, в 137 прививочных кабинетах. При этом первый компонент вакцины получили 21 726 местных жителей, а полностью вакцинированы 5430 человек.

Он также отметил, что записаться на вакцинацию можно и в дистанционной форме: позвонить по телефонам горячей линии, в регистратуры поликлиник, либо через портал «Госуслуги» и в единой электронной регистратуре.

«На данный момент дистанционно заявки подали 9100 жителей региона, из них провакцинировано более 8500 человек. На портале «Госуслуи» открыт раздел «Лист ожидания». Даже при отсутствии свободных доз жители могут записаться, и как только поступит препарат, они в числе первых будут приглашены на вакцинацию», — сообщил Бенян.

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