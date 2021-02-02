Богота, , 08:41 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 9,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, и потому их общее число превысило 2,1 млн. Об этом 2 февраля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 9622 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 104 506.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 289 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 54 272.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 954 674 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 8078 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.