Владивосток, , 08:54 — REGNUM Прокуратура Приморья провела проверку соблюдения законодательства в сфере лекарственного обеспечения — мать ребёнка-инвалида обратилась за помощью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

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Выяснилось, что двухлетняя дочь обратившейся страдает жизнеугрожающим редким (орфанным) заболеванием. Консилиум врачей разрешил ребёнку применение не зарегистрированного на территории РФ лекарства, минздрав Приморья отказал в закупке этого средства.

Прокуратура внесла представление, однако меры по закупке лекарства не принимались.

Ведомство в интересах ребёнка обратилось в суд, потребовав обеспечить девочку лекарством в дозировке, назначенной медиками. Решением Фрунзенского районного суда Владивостока требования удовлетворены — ребёнок-инвалид обеспечен жизненно необходимым препаратом стоимостью 9 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном правительственном сегменте (первый вице-премьер Белоусов, министр Мантуров) никак не научатся планировать и управлять фармотраслью и под видом оптимизации просто обрезают расходы на госпрограмму «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». В другом правительственном блоке, которым руководит Голикова, мечтают о заоблачном: о введении лекарственного страхования граждан. Это действительно революционный способ решения демографических проблем, но начинать его с низкого фармацевтического старта невозможно. Это не Хогвартс.