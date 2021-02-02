Рабат, , 08:38 — REGNUM Решение о продлении ограничительных мер, в которые входит режим комендантского часа, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, приняли власти Марокко. Об этом 2 февраля говорится в заявлении правительства страны, размещенном на его сайте.

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"Правительство решило продлить период мер предосторожности, утвержденных 13 января 2021 года, еще на две недели, начиная с завтрашнего вторника, 2 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что такое решение было принято из-за неблагоприятной эпидемиологической остановки с коронавирусом на глобальном уровне и появления новых штаммов SARS-CoV-2 «в некоторых соседних странах».

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Марокко выявлено в общей сложности свыше 471,4 тыс. носителей коронавируса за весь период пандемии.