Горно-Алтайск, , 08:36 — REGNUM В Республике Алтай возобновляют ежедневную работу Национальный музей им. А. В. Анохина и Национальный драматический театр. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение принято оперштабом накануне, 1 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

Посещать экспозиции в музее можно лишь организованными группами численностью не более пяти человек и с соблюдением всех профилактических мер. В театре первое представление после начала пандемии уже прошло 31 января.

«Обязательное условие — соблюдение рассадки в зале через одного человека, все посетители должны быть в масках, на входе — проведение термометрии», — отметил глава республики Олег Хорохордин.

Читайте ранее в этом сюжете: Кафе и ресторанам на Алтае разрешили работать по ночам