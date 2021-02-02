Владивосток, , 08:27 — REGNUM В целом Дальний Восток отстаёт от среднероссийских показателей по расселению ветхого и аварийного жилья. Одной из проблем в строительной отрасли полпред президента в ДФО Юрий Трутнев назвал недостаток строительных организаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

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Вопросы жилищного строительства обсудили на совещании с участием глав дальневосточных регионов, руководителей Минвостокразвития и нового Единого института развития, которое провёл полпред президента Юрий Трутнев.

На Сахалине, Колыме, Чукотке и в Бурятии показатели по расселяемому аварийному жилью выше среднероссийского.

Полпред президента в ДФО подчеркнул, что в регионах Дальнего Востока не хватает строительных организаций.

«Надо совместно сосредоточить усилия и добиться того, чтобы на Дальнем Востоке работали ответственные, компетентные, квалифицированные строительные организации, когда мы могли бы быть уверены, что строительство идёт качественно, завершится в намеченные сроки и в рамках предусмотренной цены», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года шесть регионов Дальнего Востока смогли увеличить объём ввода жилья. Лидером по жилищному строительству стал Сахалин.