Томск, , 08:19 — REGNUM Респираторный госпиталь роддома № 4 в Томске со 2 февраля прекратил приём больных COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Томской области

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«Фильтр» респираторного госпиталя на 80 коек был развёрнут в гинекологическом отделении. Он закрывается на дезинфекцию.

«Сегодня эпидемиологическая ситуация позволяет открыть учреждение для работы по профилю», — уточнил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Плановая и экстренная медпомощь по профилю «гинекология» в гинекологическом отделении роддома будет возобновлена с середины февраля.

В помещениях акушерского блока, где расположена «красная зона», проведут обработку. Пациентов перераспределят в другие госпитали.

Роддом № 4 планирует полностью вернуться к оказанию плановой медицинской помощи беременным и новорождённым в марте.

Напомним, родильный дом перепрофилировали под ковид-госпиталь в октябре 2020 года. В нём было развёрнуто 300 коек. Медики пролечили в указанном госпитале 1900 пациентов с COVID-19 и пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 февраля в Томской области выявлено 28 322 носителя коронавируса, выздоровел 25 501 человек.

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