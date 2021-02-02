Улан-Удэ, , 08:14 — REGNUM Оперативный штаб Бурятии отменил ряд ограничений, принятых в связи с угрозой распространения коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, со 2 февраля разрешено возобновить работу детским развлекательным заведениям, игровым комнатам и зонам.

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При этом они должны находиться в отдельных зданиях, либо иметь отдельный изолированный вход. Кроме того, загрузка заведений не должна превышать более 30% от его единовременной пропускной способности.

«Также разрешено возобновить деятельность организаций культурно-досугового типа всех форм собственности при условии присутствия на мероприятиях не более 50% посетителей от общей вместимости объекта», — добавили в правительстве.

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