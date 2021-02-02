Мехико, , 08:16 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 564 пациента и потому из общее число превысило 159 тыс. Об этом 2 февраля сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

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По его информации, на сегодняшний день суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в стране составляет 159 100.

Также он добавил, что общее число заразившихся SARS-CoV-2 в Мексике в настоящее время составляет 2 064 3098.

При этом Лопес-Гатель уточнил, что на данный момент в стране 1 452 748 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Мексике за сутки было выявлено свыше 7 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.