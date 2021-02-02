Джакарта, , 08:11 — REGNUM Центральное статистическое агентство Индонезии сообщило, что количество прибывших в страну иностранных туристов в течение 2020 года снизилось на 75% и достигло 4,02 млн человек, сообщает Kompas.

Для сравнения в 2019 году Индонезию посетили 16,10 млн человек.

«Пандемия оказала разрушительное воздействие на туристический сектор и поддерживающие его отрасли», — пояснили в центральном статистическом агентстве Индонезии.

По состоянию на декабрь 2020 года количество прибывших в Индонезию из-за рубежа туристов достигло всего 164 000 человек. Большинство иностранных туристов приезжали в Индонезию по делам.

В Индонезию в основном приезжали жители соседних стран, включая Восточный Тимор, Малайзию и Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийская авиакомпания Sriwijaya Air предоставляет бесплатные экспресс-тесты на выявление антигена SARS-CoV-2 на ряде рейсов, чтобы повторно стимулировать интерес общественности к полетам на самолетах.

Подробнее в материале: Индонезийская авиакомпания бесплатно проводит экспресс-тесты на COVID-19

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