Уфа, , 08:12 — REGNUM В Башкирии министра строительства и архитектуры Рамзиля Кучарбаева обвинили в превышении должностных полномочий по месту предыдущей работы, в результате чего бюджету был нанесён ущерб в размере более 95 млн рублей. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

«Предъявлено обвинение бывшему начальнику государственного казённого учреждения «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в 2017 году Кучарбаев «подписал акт завершённого строительством объекта в рамках заключённых с подрядчиком государственных контрактов на общую сумму свыше 95 млн рублей», достоверно зная, что введённые в эксплуатацию в городе Кумертау на основании подписанных документов очистные сооружения фактически не пригодны для использования до настоящего времени.

Подозреваемого обвиняют в преступных действиях, причинивших бюджету республики ущерб на общую сумму более 95 млн рублей. В настоящее время Кучарбаев задержан, «с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения».

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