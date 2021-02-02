Пермь, , 08:09 — REGNUM В Пермском крае Арбитражный суд обязал ООО «Управляющая компания «Алендвик» выплатить компенсацию в пользу зарубежных правообладателей товарных знаков «Свинка Пеппа» и Angry Birds (британской компании «Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед» и финской «Ровио Энтертеймент Корпорейшн») в общей сложности 450 тыс. рублей, сообщает издание Business Class.

Так, один истец заявил, что на сайте сети кафе Chicken были изображены аниматоры в костюмах героев мультфильма «Свинка Пеппа». Суд установил, что управляющая компания размещала фотографии аниматора в костюме «Свинка Пеппа» на сайте в период с января по декабрь 2019 года. Впоследствии фото было удалено. По словам ответчика, он не согласен с предъявленными требованиями, поскольку фото предоставлены исполнителем, который организовывал и проводил праздник. Сама УК услуги по проведению детских праздников не оказывает, а только разместила информацию на сайте.

Между тем судебная инстанция удовлетворила иски зарубежных правообладателей мультперсонажей. За «Свинку Пеппу» управляющая компания должна выплатить 300 тыс. рублей, а также допрасходы в сумме 38,4 тыс. рублей, а за использование товарного знака Angry Birds — 150 тыс. рублей и 4,5 тыс. рублей судебных расходов по оплате госпошлины. УК «Алендвик» намерена обжаловать это решение.