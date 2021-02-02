Пекин, , 08:04 — REGNUM Полиция Китая задержала около 80 человек, у которых имелось около 3000 доз поддельных вакцин от COVID-19, сообщает 2 февраля газета South China Morning Post.

Подозреваемые обвиняются в продаже предварительно заполненных физиологическим раствором шприцев под видом вакцины от нового коронавируса с очень высокими наценками.

В докладе полиции отмечается, что правоохранители Пекина, а также восточных провинций Цзянсу и Шаньдун приняли участие в спецоперации и отследили места, где производились и продавались фальшивки.