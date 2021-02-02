Уфа, , 08:02 — REGNUM Экс-начальника Управления капитального строительства Башкирии обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в 2017 году фигурант уголовного дела знал о том, что специалисты не провели пусконаладочные работы на построенных очистных сооружениях в г. Кумертау, в результате чего данные сооружение не были подготовлены к работе.

Следователи считают, что несмотря на это, обвиняемый поставил подпись на акте завершенного строительством данного сооружения (с подрядной организацией были заключены госконтракты на сумму более 95 млн рублей.

По сообщению пресс-службы ведомства, после подписания документов, объект был введен в эксплуатацию, при этом до сих пор они не являются пригодными для работы.

Следователи считают, что таким образом фигурант уголовного дела причинил ущерб республиканскому бюджету в размере более 95 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями. Фигуранта уголовного дела задержали. Расследование дела продолжается.

Сейчас обвиняемый занимает пост министра строительства и архитектуры Башкирии.

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