Пекин, , 08:00 — REGNUM Высший надзорный орган Китая за интернетом объявил о новых деталях своего плана по борьбе с аккаунтами в социальных сетях, управляемыми независимыми производителями контента («сэлф-медиа»), сообщает 2 февраля газета South China Morning Post.

Борьба коснется тех источников, которые по оценкам аналитиков, нацелены на политический контент и появились после того, как власти страны взялись за гражданских блогеров, которые начали вести репортажи о ситуации в первые дни вспышки коронавируса в Ухане в прошлом году.

Киберопространственная администрация Китая (CAC) изучает меры по контролю за распространением информации на всех интернет-платформах, чтобы положить конец «нарушению порядка интернет-вещания», сообщили в агентстве.

Кампания будет в первую очередь направлена на очистку аккаунтов в социальных сетях, а также на графики трендов в социальных сетях, push-уведомления и платформы обмена короткими видео.

Это заявление было сделано через неделю после того, как CAC обновил правила ведения публичных учетных записей в Интернете. Первое изменение, внесенное еще в 2017 году, должно вступить в силу 22 февраля текущего года. Правила определяют тип контента, который платформы должны запретить, включая поддельную информацию, слухи, фейковые новости и искусственно завышенные данные трафика публикаций.