Горно-Алтайск, , 08:00 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в числе новых носителей четыре ребёнка.

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Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, а также Усть-Канского, Майминского, Кош-Агачского, Турочакского и Чойского районов. В большинстве случаев обследования бли проведены после появления симптомов.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев за весь период пандемии достигло 15 484. Из них к настоящему времени 14 842 человека выписаны из больниц с выздоровлением, в том числе 118 за минувшие сутки. Скончались от COVID-19 в регионе 118 пациентов.

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