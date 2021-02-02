Саратов, , 08:19 — REGNUM В санаториях Саратовской области разработали постковидные реабилитационные программы, которые предназначены для жителей, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Помимо этого медицинские программы предназначены и для тех, кто хочет повысить иммунитет и укрепить противовирусную защиту организма, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Санаторное лечение направлено на коррекцию работы органов бронхолегочной системы, восстановление защитных функций организма, устранение последствий перенесенного COVID-19 и стабилизацию психического здоровья после перенесенной стрессовой ситуации. Реабилитационные программы уже доступны в санаториях Вольского и Саратовского районов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по данным на 1 февраля привили от коронавируса 20 551 человека. Из общего числа вакцинированных полностью закончили иммунизацию 3 307 жителей. Первый этап вакцинации прошли 17 244 человека.

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