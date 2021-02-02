Владивосток, , 08:00 — REGNUM В бюджете Приморья на 2021 год увеличили суммы на ежемесячные выплаты семьям с первым ребёнком почти до 2,2 млрд рублей. В 2020 году на эти меры поддержки было направлено 1,7 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В минувшем январе выплату получили более 11,5 тыс. семей. Размер ежемесячного пособия составил 14,4 тыс. рублей.

При этом с 1 января изменен размер прожиточного минимума на ребёнка, он составляет теперь 15,4 тыс. рублей.

«Родители первенцев вправе обратиться для назначения выплаты в актуальном размере. При этом обязательно предоставить необходимый пакет документов, в том числе справку о доходах», — пояснили специалисты.

Ежемесячная выплата при рождении первого ребёнка назначается семьям, доход в которых не превышает двукратную величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного населения — 29 558 рублей в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, у жителей Приморья, входящих в федеральный регистр льготников, с 1 февраля на 4,9% увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Всего выплаты положены 128 тыс. приморцев: 110 тыс. инвалидов, 17 тыс. ветеранов и тысячи гражданам, подвергшимся воздействию радиации.