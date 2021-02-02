Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Мэрилин Мэнсон назвал выдвинутые против него обвинения в сексуальном насилии «искажениями реальности». Об этом 2 февраля сообщил портал The Wrap.

Он сказал, что его творчество и жизнь на протяжении длительного времени были причиной появления различных споров, но при этом отметил, что недавние заявления о нём — это «ужасные искажения реальности». Музыкант подчеркнул, что его интимные отношения с «партнёрами-единомышленниками» всегда строились на принципах обоюдного согласия.

«Независимо от того, как ‑ и почему — другие теперь предпочитают искажать прошлое — это правда», — заявил Мэнсон.

Ранее актриса Эван Рэйчел Вуд, которая была помолвлена с Мэрилином Мэнсоном в период с 2010 по 2011 годы, назвала бывшего парнёра насильником и заявила, что он «годами» над ней издевался. В публикации в Instagram она написала, что музыкант начал ухаживать за ней ещё тогда, когда она была подростком и заявила, что ей «промыли мозги».

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