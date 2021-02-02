Лондон, , 07:50 — REGNUM Десятки тысяч жителей Англии проверят на наличие южноафриканского штамма коронавируса SARS-CoV-2, сообщает газета The Guardian.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Предполагается, что медработники, пожарные и добровольцы будут приходить на дом к обследуемым и брать у них ПЦР-тесты. Власти намерены провести такое тестирование 80 тысяч жителей Англии в течение двух недель. Также для забора материала для анализов будут задействованы мобильные пункты тестирования на COVID-19.

При этом глава английского минздрава Мэтт Хэнкок заявил о выявлении множественных случаев заражения южноафриканским штаммом коронавируса в восьми районах страны. Поэтому, по его мнению, необходимо провести массовое тестирование, чтобы оценить масштаб заражения и предотвратить дальнейшее распространение SARS-CoV-2.