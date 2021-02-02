Берлин, , 07:46 — REGNUM Новых привилегий для жителей Германии, сделавших прививку против COVID-19, не будет. Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель 1 февраля в ходе пресс-конференции после совещания по вопросам вакцинации населения ФРГ.

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Глава правительства подчеркнула, что пока остается неясным, могут ли вакцинированные оставаться переносчиками коронавируса. В связи с этим, по ее словам, вести дискуссии по указанном вопросу бессмысленно.

Меркель также отметила, что он не затрагивался на прошедшей перед брифингом встрече. Канцлер добавила, что если SARS-CoV-2 будет часто мутировать, то это потребует проведения регулярных кампаний по вакцинации в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля Ангела Меркель заявила, что всеобщая вакцинация от COVID-19 в Германии должна завершиться к концу лета 2021 года.

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