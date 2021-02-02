Южно-Сахалинск, , 07:43 — REGNUM На Сахалине в суд направлено уголовное дело в отношении директора местной компании, обвиняемой в организации незаконного пребывания в России около пяти тысяч иностранных граждан. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

По версии следствия, в период с января 2015 года по июль 2017 года подозреваемая «за денежное вознаграждение готовила необходимые для постановки на учёт договоры о фиктивном трудоустройстве иностранных граждан в возглавляемую ею коммерческую фирму».

Всего ею было передано в органы миграционного учёта УМВД России по Сахалинской области примерно пять тысяч комплектов документов, создающих «видимость законного пребывания» иностранцев на территории России.

Подозреваемая в оказании незаконной «помощи» пяти тысячам нелегальных гастарбайтеров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Дело передано в Южно-Сахалинский городской суд.