Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Арт-директор проекта игры Resident Evil Village Томонори Такано раскрыл геймерам информацию о реальном росте вампирши Димитреску. Публикация была размещена 2 февраля на Twitter-странице франшизы.

Разработчик поблагодарил поклонников игры за поддержку и ту «любовь», которую они выразили по отношению к персонажу. Он сообщил, что если учесть каблуки и шляпу, то рост леди Димитреску составляет 9 футов и шесть дюймов (2,9 метра).

Стоит отметить, что рост главного героя игры Итана Уинтерса составляет 5 футов и 11 дюймов (183 см). Таким образом, он почти на 138 см ниже вампирши.

https://twitter.com/re_games/status/1356391885816823808

Напомним, релиз игры запланирован на 7 мая 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сеть выложили двухчасовое видео с демонстрацией игрового процесса бета-версии Resident Evil: Re-Verse, которая будет представлять собой многопользовательскую составляющую Resident Evil Village.

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