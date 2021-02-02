Кемерово, , 07:25 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 2 февраля, за прошедшие сутки выявлено 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 99 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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"Новокузнецк — 19, Кемерово — 18, Междуреченск — семь, Мыски — семь, Анжеро-Судженск — пять, Белово — пять, Калтан — четыре, Осинники — четыре, Прокопьевск — четыре, Березовский — три, Ленинск-Кузнецкий — три, Топкинский МО — три, Киселевск — два, Тайга — два, Юрга — два, Гурьевск — два, Мариинский МР — два, Новокузнецкий МР — два, Промышленновский МО — два, Тяжинский МО — один, Яшкинский МО — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 147 пациентов выздоровели, двое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 29 640 случаев заражения коронавирусом, 27 698 человек выздоровели, 524 пациента скончались.