Москва, , 07:13 — REGNUM Отмена масочного режима в российских регионах станет возможной по мере формирования «иммунной прослойки» среди населения, устойчивой к коронавирусу, сообщил 2 февраля врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik.

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"Совсем снять маски можно будет, когда у нас будет иммунная прослойка приближаться к 60% в конкретном регионе, начиная с Москвы, потому что она, я думаю, ближе всех к этой цифре», — сказал он.

По его словам, достижение названной величины можно сосчитать с точностью до недели, если учесть людей с антителами к коронавирусу, число вновь выявляемых случаев заражения и число людей, получивших прививку от COVID-19.

«Я думаю, 60−70% населения вакцинированных и естественным путем познакомившихся с вирусом мы достигнем где-то к концу весны», — объяснил врач.

Ранее другой российский эксперт, главврач медцентра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков сообщал, что ослабление масочного режима в России станет возможным к лету текущего года.

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