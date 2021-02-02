Кемерово, , 07:12 — REGNUM В Кемеровской области продлили режим домашнего карантина для людей в возрасте 65 лет и старше. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"С учетом текущей эпидемической обстановки режим изоляции в домашних условиях для них продлевается до 17 февраля», — говорится в оперативном сообщении.

Таким образом, пожилые люди могут покидать дом, чтобы посетить медицинскую организацию; сходить в аптеку или магазин; посетить органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ; в случаях, связанных с семейными нуждами; в иных экстренных и бытовых ситуациях.

При этом режим изоляции в домашних условиях могут не соблюдать руководители и сотрудники предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.