Токио, , 07:09 — REGNUM Правительство Японии объявит о продлении режима чрезвычайной ситуации в стране, введенного из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Kyodo.

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По его данным, о соответствующем решении будет объявлено 2 февраля. Режим ЧС будет продлен до 7 марта в связи с перегрузкой больниц в Японии. Тем не менее агентство не исключает, что премьер-министр страны Ёсихидэ Суга может изменить решение после консультации с экспертами в области здравоохранения.

Отмечается, что ограничения затронут десять префектур — Токио, Канагава, Тиба, Саитама, Айти, Гифу, Осака, Киото, Хёго и Фукуока. При этом в префектуре Тотиги, расположенной к северу от японской столицы, ограничения будут сняты. Возможно режим ЧС будет снят и в префектуре Окинава в связи со стабилизацией ситуации по COVID-19.