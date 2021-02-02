Париж, , 07:14 — REGNUM Во Франции число совершаемых в течение года убийств за последние 20 лет увеличилось на 91%. Об этом со ссылкой на статистику МВД республики 2 февраля сообщает газета Le Figaro.

Всего в стране в 2020 году было зарегистрировано 4472 убийства. В сравнении с показателем 2000 года — 2338 убийств — это даёт прирост на 91%. Отмечается, что число убийств непрерывно растёт во Франции с 2013 года.

Издание приводит мнение криминолога профессора Алена Боэра, подчёркивающего, что после всплеска смертей в 2015—2016 годах, вызванных несколькими крупными терактами, «кривая убийств в стране отнюдь не пошла вниз, число жертв лишь возросло».

Известный криминолог считает, что в мире «возникла сильная тенденция возврата к физическому насилию, в особенности на Западе». Боэра особенно тревожит, что «эту тенденцию или игнорируют, или значимость её недооценивают».

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