Кейптаун, , 07:07 — REGNUM Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции прибыла в ЮАР, сообщил президент республики Сирил Рамафоса 1 февраля на своей странице в Twitter.

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По словам главы государства, первыми, кто получит препарат в стране, станут медицинские работники.

Телеканал SABC News распространил информацию о том, поступившая партия груза состоит из 1 млн доз вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и произведенной на заводе Института сыворотки Индии (SII).

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля стало известно, что таможенники ЮАР изъяли крупную партию несертифицированных «препаратов от COVID-19» в главном международном аэропорту страны в Йоханнесбурге.

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