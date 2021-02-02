Абакан, , 07:07 — REGNUM По состоянию на 2 февраля в Хакасии выявлено 20 499 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 52 случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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После COVID-19 выздоровели 19 002 жителя Хакасии, в том числе 110 — за последние сутки.

В стационарах лечатся 264 человека. В тяжёлом состоянии находятся 56 пациентов, в том числе восемь — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Хакасии было подтверждено 56 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 18 892 человека.

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