Якутск, , 07:05 — REGNUM Власти Якутии 1 февраля утвердили программу государственных гарантий бесплатного оказания жителям медицинской помощи на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Программа устанавливает перечень видов, форм и условий оказания медпомощи за счёт госбюджета Якутии и средств территориального Фонда обязательного медицинского страхования.

В программе утверждены следующие виды медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь (в поликлинике); специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь (в круглосуточном стационаре и в дневном стационаре); скорая; паллиативная медицинская помощь.

Во всей Якутии такие виды помощи по полису ОМС оказывают в 114 медучреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, при оказании медпомощи во время пандемии коронавирусной инфекции необходимо уделять особое внимание пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания с регионами.