Абуджа, , 06:52 — REGNUM Глава полиции Нигерии Мохаммед Адаму привел ведомство в режим полной готовности для контроля за соблюдением ограничений в стране, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Синьхуа.

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Сообщается, что ранее президент Нигерии Мохаммад Бухари ужесточил ряд ограничений в стране и призвал сотрудников правоохранительных органов тщательно следить за их соблюдением. В связи с этим силы полиции были приведены в режим полной готовности, однако глава ведомства призвал подчиненных действовать «мягко, профессионально, вежливо и с уважением гражданских прав».

Ранее в Нигерии вступили в силу новые ограничения, введенные в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по COVID-19. Жителям страны предписывается соблюдать социальную дистанцию не менее двух петров, а также не собираться группами более 50 человек в помещениях. Также жителям Нигерии запрещено ходить в общественные места без медицинских масок.