Омск, , 06:50 — REGNUM По предварительным прогнозам, в Омской области февраль 2021 года ожидается теплее обычного. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным управления, средняя многолетняя температура воздуха в Омской области в феврале составляет −17…−18 °С.

Абсолютный минимум температуры (-50 °С) в феврале в регионе был зафиксирован в Васиссе 3 февраля 1957 года. Абсолютный максимум (+8 °С) наблюдался 26 февраля 2016 года в Омске.

В феврале в Омской области выпадает 12−17 мм осадков. Суточный максимум осадков составляет 6−16 мм. В среднем в этом месяце в регионе наблюдается 5−8 дней с метелями.

Напомним, февраль в Омской области начался с морозов. По данным Обь-Иртышского УГМС, ночью 1 февраля температура воздуха опускалась до — 18 до — 24 °C.

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