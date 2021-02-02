Екатеринбург, , 06:24 — REGNUM В Свердловской области продлён режим самоизоляции для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Теперь он действует до 15 февраля, изменения вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба главы региона.

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Поправки внёс губернатор Евгений Куйвашев. Согласно им, также на Среднем Урале сохраняется ряд других коронавирусных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, также со 2 февраля смягчается режим повышенной готовности. На спортивных мероприятиях теперь трибуны в закрытых помещениях теперь можно заполнять на 50% от имеющейся расчетной вместимости объекта. Ранее ограничение было на отметке 30%.

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