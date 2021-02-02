Берлин, , 06:21 — REGNUM По меньшей мере 2 млрд доз вакцины от COVID-19 планирует выпустить по итогам 2021 года немецкая фармкомпания BioNTech. Об этом 1 февраля сообщается на сайте производителя.

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Речь идет о препарате, который был разработан этой фирмой совместно с американской Pfizer. Ранее в BioNTech собирались произвести по итогам года около 1 млрд доз вакцины. Решение об увеличении масштабов выпуска принято на фоне возросшего спроса на препарат.

В сообщении компании говорится, что на принадлежащем ей фармзаводе в Бельгии успешно завершена модернизация оборудования. Также будут запущены производственные линии в немецком городе Марбурге, который BioNTech купила у швейцарской Novartis.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля президент Франции Эммануэль Макро призвал страны ЕС сделать кампанию по вакцинации от COVID-19 «еще более быстрой и эффективной».

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