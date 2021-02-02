Екатеринбург, , 06:17 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев привился от COVID-19. Тем самым он пополнил список глав регионов России, уже сделавших это.

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Он отметил, что после вакцинации чувствует себя почти бессмертным. По его словам, побочных эффектов у него не отмечалось.

«Желаю вам всем побороть свои страхи», — отметил губернатор. Добавим, в регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Ранее сюда поставили около 55 тыс. доз препарата «Спутник V» и тысячу доз вакцины «ЭпиВакКорона».