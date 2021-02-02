Челябинск, , 06:05 — REGNUM В Карабаше Челябинской области граждане старше 65 лет жалуются на отказы в вакцинации от COVID-19. О проблеме журналисты сообщили на брифинге первой вице-губернатору региона Ирине Гехт.

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По данным Накануне.Ru, пожилым людям заявили, что инструкция к препарату запрещает ставить его населению в возрасте старше 65 лет. Также им предложили подождать другой вакцины.

Гехт со своей стороны отметила, что приведённые журналистами слова медиков некорректны, и пообещала разобраться. Она добавила, что люди старше 65 лет являются приоритетом для вакцинации, тем более если у них хронические заболевания. «Эти люди должны прививаться в первую очередь. Никаких противопоказаний по применению вакцины для этой возрастной категории нет», — заявила чиновница журналистам.