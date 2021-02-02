Курган, , 05:43 — REGNUM В больницах Курганской области происходит очередная оптимизация. речь идёт о сокращении давно пустующих ставок, сообщает портал «Область 45» со ссылкой на свой источник в региональном департаменте здравоохранения.

Реально работающих врачей и медсестёр сокращать не будут, фонды оплаты труда не урезаются, поясняет источник в ведомстве.

«Больницы сейчас финансируются не только с учётом численности работников, но в основном с учётом объёма выполненной работы. Если больница лечит 100 пациентов, то она получает деньги за вылеченных пациентов вне зависимости от количества работающих там людей», — поясняет собеседник портала.

Избавление от «мёртвых душ» сделает систему здравоохранения в регионе прозрачнее и позволит увидеть реальную ситуацию в здравоохранении, сообщил источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первая оптимизация в курганском здравоохранении. В 2019 году оптимизация произошла за счёт сокращения административно-хозяйственной части больниц и наведения порядка в сфере государственных закупок для нужд медучреждений.

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