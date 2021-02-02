Абакан, , 05:33 — REGNUM Вакцинация населения от COVID-19 продолжается в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, по состоянию на 1 февраля в регионе первый компонент вакцины получили более 4 тысяч человек. Второй компонент получили уже 278 жителей республики.

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На сегодняшний день в Хакасии в наличии имеется около 1,8 тыс. доз. В середине недели ожидается поставка еще 10 тыс. доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период пандемии в Хакасии коронавирус выявлен у 20 447 человек, выздоровели 18 892 человека.

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