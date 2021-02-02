Богота, , 05:33 — REGNUM Создатели игры Cris Tales выложили в сеть трейлер, в котором они рассказали об игровом процессе и механиках. Ролик был опубликован 1 февраля на YouTube-канале Nintendo.

Геймерам показали короткие фрагменты геймплея (игрового процесса) и продемонстрировали художественное оформление. Cris Tales будет представлять собой пошаговую ролевую игру с интересной механикой манипулирования временем.

Релиз Cris Tales запланирован на июль 2021 года, она выйдет на платформах Google Stadia, ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Реализацией проекта занимаются студии Dreams Uncorporated и SYCK, в качестве издателя выступает Modus Games.

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