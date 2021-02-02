Владивосток, , 05:39 — REGNUM В рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» в Приморье внедряют систему персонифицированного финансирования дополнительного образования для детей (ПФДО). Школьники смогут посещать ещё больше кружков и секций за счёт государства — средства будут списывать автоматически с именных сертификатов, которые оформят для них родители, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Именные сертификаты на дополнительное образование для детей действуют с 2017 года в отдельных регионах России. Теперь к ним присоединился и Приморский край.

Согласно системе ПФДО, государство зачисляет деньги не секциям и кружкам по предварительно сделанным расчётам, а напрямую на именной сертификат каждого ребёнка, которым его родители и оплачивают выбранные занятия. Таким образом, организаторы дополнительного образования могут получить государственные деньги только за тех детей, которые ходят по факту, а не за тех, кого планировалось привлечь, но по каким-то причинам не получилось.

Сколько денег выделят в новом учебном году на систему ПФДО, будут решать сами муниципалитеты. От них же зависит, какая сумма достанется каждому ребёнку.

Новая система начнёт действовать в первых 17 муниципалитетах Приморья в этом учебном году, к следующей осени её внедрят и в оставшихся 17 территориях.

Чтобы оформить сертификат на дополнительное образование детей, родителям необходимо заполнить электронное заявление на портале ПФДО, как только проект начнёт действовать в крае.

Сертификат ПФДО — электронный. Он именной и положен ребёнку от пяти до 17 лет включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, общественники ХМАО ещё в 2018 году просили остановить в России внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования. Сертификаты, призванные сделать доступными кружки и секции, в реальности переводят на платные рельсы, вычёркивают всё бесплатное, считают участники движения «Семейная ценность Югры».