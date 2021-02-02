Абакан, , 05:25 — REGNUM Режим повышенной готовности в Хакасии готовятся продлить ещё на четыре недели. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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В Хакасии режим повышенной готовности, введённый из-за коронавируса, действует до 7 февраля. С учетом текущей эпидобстановки и позиции Роспотребнадзора его планируют продлить ещё на месяц. Окончательное решение оперштаба ожидается в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 февраля в Хакасии выявлено 20 447 носителей коронавируса, выздоровели 18 892 человека.

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